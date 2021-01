Coronavirus, Roma città risale a quota 600 casi. 1160 i nuovi positivi nel Lazio. I dati del 29 gennaio

Quasi 250 casi in più di Coronavirus a Roma città rispetto alle 24 ore precedenti (667 a fronte dei 418 di giovedì), con una diminuzione dei nuovi contagi da Covid19 sia nei Comuni della provincia della Capitale (265 oggi rispetto ai 355 di ieri) sia nei capolughi del resto del Lazio (228 i nuovi positivi di venerdì rispetto ai 418 del 28 gennaio). Sono in totale 1160 i nuovi casi di SarsCov2 nel Lazio, come comunicato nel consueto bollettino reso noto dalle Asl territoriali.

“Su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-770) e oltre 14 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.160 casi positivi (-103), 48 i decessi (+5) e +1.517 i guariti - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - . Diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Lo scenario di rischio passa a moderato".

Nel complesso, alla giornata del 29 gennaio sono 64237 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 61510 sono in isolamento domiciliare, 2438 sono ricoverati non in terapia intensiva, 289 sono ricoverati in terapia intensiva. 4918 sono i pazienti deceduti e 134212 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 203367 casi.

Coronavirus a Roma: i dati del 29 gennaio 2021

Nella Asl Roma 1 sono 260 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono venti i ricoveri. Si registrano otto decessi di 65, 72, 73, 78, 79, 82, 84 e 100 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 275 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centododici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi di 41, 68, 72, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 132 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono dodici i ricoveri. Si registrano sei decessi di 46, 74, 75, 77, 81 e 87 anni con patologie.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 72, 83 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 69, 76, 80, 83, 83, 86, 92 e 95 anni con patologie.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 228 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 100 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 77, 78, 80, 81, 83 e 100 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 68 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 74 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 65, 77 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 31 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Il bollettino dello Spallanzani del 29 gennaio 2021

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “154 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 28 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in giornata l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1883”.