Coronavirus Roma, 20 terapie intensive in più in due giorni. Nel Lazio 32% di casi in meno rispetto tutta Italia

Aumentano i casi di Coronavirus nel Lazio (+295 in un giorno), aumenta il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive (sono 166, mai così dal 25 aprile), ma il tasso di contagio è del 32% inferiore rispetto al dato medio nazionale. Sono questi alcuni dati riguardante l'emergenza Covid a Roma e nel resto della regione.

Su oltre 25 mila tamponi fatti (dato del 27 ottobre, +6.231 rispetto il giorno precedente) nel Lazio si sono registrati 1.993 casi positivi (1007 a Roma, per la prima volta sopra i mille contagi), 23 i decessi e 234 i guariti (+143): migliorando anche leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi.

Sono invece 166 i ricoverati in terapia intensiva. Il 26 ottobre erano 158, il giorno predecente ancora erano 146. Nel mese di ottobre nel Lazio sono stati fatti in media 16mila tamponi al giorno, attività che pone la regione seconda in Italia dopo la Lombardia.

Il 62,6% dei casi scoperti è grazie all'attività di screening che ha un valore doppio rispetto alla media nazionale. Un dato, quello dei casi testati rispetto alla popolazione, che risulta del 64% in più che nel resto dell'Italia. Il tasso di contagio inoltre è del 32% inferiore rispetto al dato medio nazionale.

Coronavirus: i numeri della regione Lazio

Nel complesso alla giornata del 27 ottobre, sono 26142 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 24344 sono in isolamento domiciliare, 1632 sono ricoverati non in terapia intensiva, 166 sono ricoverati in terapia intensiva. 1139 sono i pazienti deceduti e 10648 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 37929 casi.

246 pazienti positivi allo Spallanzani

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "246 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, e sono 42 i pazienti ricoverati in terapia intensiva". E' quanto emerge dal bollettino odierno dello Spallanzani. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 990".

Somministrate 567.711 dosi di vaccino antinfluenzale

Ad oggi sono state somministrate 567.711 dosi di vaccino antinfluenzale, pari ad un incremento del 700% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ne erano state somministrate 83.520. È un ritmo straordinario, superiore alla capacità di fornitura da parte delle aziende vincitrici della gara pubblica.

"In questa settimana ci potrebbe essere un sensibile rallentamento poiché verranno distribuite 50 mila dosi, in attesa della fornitura di oltre 1 milione di dosi che saranno consegnate il 9 novembre. È bene ricordare che la campagna di vaccinazione durerà fino a gennaio e che il vaccino sarà disponibile per tutte le categorie a rischio. Prosegue, inoltre, il piano di distribuzione nelle farmacie di 20 mila dosi a settimana", spiega l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Fimmg Lazio: medici in campo 12 ore al giorno

"Siamo in campo almeno 12 ore al giorno compresi sabato e domenica, pressati da whatsapp, email , messanger. Telefono preso d'assalto. Richieste di consigli e pareri fino alle 11 di sera. È comprensibile, c'è preoccupazione tra i pazienti e le loro famiglie e ansia a livelli altissimi. Ed ora c'è la corsa al vaccino contro l'influenza. Eppure c'è chi, anche dopo le morti in servizio di tanti medici di medicina generale causa virus, si avventura nel campo incolto del ridicolo affermando che siamo assenti". Così Alberto Chiriatti, vice segretario Fimmg Lazio.

Tar annulla provvedimenti regione su tamponi molecolari in laboratori privati

Sono nulli i provvedimenti con i quali la Regione Lazio ha stabilito che i laboratori d'analisi privati non sono autorizzati all'esecuzione dei tamponi nasofaringei e/o orofaringei per la diagnosi di laboratorio del virus Sars Cov-2, se non ricompresi nella rete Coronet.

L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Artemisia Spa, rete di centri diagnostici capitolini secondo la quale in virtù dei provvedimenti regionali i suoi laboratori, a suo tempo inseriti nell'elenco di quelli regionali in grado di effettuare test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus, non possono più eseguire tale tipo di esami.

Articolo aggiornato alle 13:323 del 28 ottobre