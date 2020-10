Coronavirus, 400 giovani medici tirocinanti per i servizi di tracciamento delle Asl

Ricoveri della seconda ondata di Coronavirus oltre la quota massima della prima con una ascesa della curva dei contagi molto repentina. Continua ad aumentare il numero dei contagi nel Lazio dove è online il bando per reclutare il personale medico in quiescenza. Sono inoltre 400 i giovani medici tirocinanti dei corsi di formazione di medicina generale che verranno messi a disposizione per tirocini formativi nei servizi di prevenzione delle Asl per i tracciamenti.

Il bollettino dello Spallanzani del 27 ottobre 2020

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “244 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 42 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in giornata l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 980”.

Coronavirus nel Lazio: i dati del 26 ottobre

Nel complesso alla giornata del 26 ottobre, sono 24406 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 21193 sono in isolamento domiciliare, 1599 sono ricoverati non in terapia intensiva, 158 sono ricoverati in terapia intensiva. 1116 sono i pazienti deceduti e 10414 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 35936 casi.

Tamponi ai privati

Come comunicano dall'Unità di Crisi Covid19 della Regione Lazio. Si è chiusa lunedì sera come preventivato la manifestazione di interesse rivolta ai laboratori privati per garantire a un prezzo calmierato l’esecuzione di tamponi molecolari. Vi è stata una buona adesione ed ora la commissione tecnica, sotto la supervisione dell’Istituto Spallanzani, si metterà subito a lavoro per verificare congruità tecniche, produttive e qualitative oltre alle condizioni economiche.

Lillo Petrolo ricoverato al Gemelli

Fra i positivi illustri anche l'attore, autore e comico Lillo Petrolo, il Lillo di del duo Lillo & Greg, ricoverato al Gemelli di Roma per Covid. Lo racconta lui stesso su Instagram in stile fumetto: al centro dell'immagine un suo primo piano con indosso una maschera per facilitare la respirazione, contornato da un cerchio oro e nero e da tanti raggi su sfondo rosso, con la scritta in caratteri dorati "...ma non sarà per sempre! viva la vita!".

Coronavirus a Roma città il 26 ottobre 2020

Nel dettaglio a Roma città, nella Asl Roma 1 sono 323 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi a domicilio e tre sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 77, 85 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 468 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centoquattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centosettantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 60 e 81 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 51 e 80 anni.

Covid19 in provincia di Roma

Coronavirus nel Lazio: il bollettino del 26 ottobre 2020

Nelle province si registrano 491 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono centoventiquattro i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano centoventicinque i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nove sono i casi ricoverati. Si registra un decesso di 71 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano duecentoquattordici nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno casi hanno link con un cluster presso la casa di riposo San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio, undici i casi con link al cluster della casa di riposo Myosotis di Bomarzio, in corso le indagini epidemiologiche. Nella Asl di Rieti si registrano ventotto nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano quattro decessi di 63, 67, 74 e 87 anni con patologie.

Articolo aggiornato alle ore 12:50 del 27 ottobre 2020