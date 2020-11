Coronavirus Roma, nel Lazio rallenta trend del contagio. D'Amato: "Prudenza su riaperture scuole"

"Se raffrontiamo questo giovedì con i rispettivi giovedì del mese di novembre si conferma un trend in rallentamento". Il Lazio segna risultati positivi in riferimento alla tabella che calcola i nuovi casi di Coronavirus nella regione tanto che l'indice di contagio Rt è ancora stabile sotto l'uno, assesstandosi a 0.8.

"Giovedì 5 novembre i casi erano 2735, il 12 novembre 2.686 e il 19 novembre 2697 casi e il 26 novembre 2260. Dunque nel raffronto con il primo giovedì del mese abbiamo 475 casi in meno". Numeri che fanno bene sperare, secondo D'Amato che comunque sottolinea come "bisogna comunque mantenere alta l'attenzione poiché la strada è ancora lunga e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole".

Aumentano invece, seppur di poco, i positivi al Coronavirus a Roma: secondo l'ultimo bollettino sono 1333 i nuovi casi Covid nella Capitale rispetto ai 1139 di ieri. Comunque meno a fronte dei 2509 del 24 novembre.

Nel Lazio salgono però di 11 unità i decessi: sono quindi 69 nelle ultime 24 ore. Diminuiscono leggermente i guariti: sono 1.253, ossia 22 in meno rispetto a mercoledì. Sale di un punto percentuale il rapporto tra i casi positivi e i test effettuati ora all'8%.

Nel Lazio 87303 attuali positivi

Superano quota 87mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 87303 gli attuali contagiati contro gli 86565 di mercoledì. Aumentano leggermente i ricoverati: sono 3408 contro i 3348 di mercoledì. Sale di 3 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 352.

Mentre, sempre rispetto al 25 novembre, sono 2215 (+ 67 morti nelle ultime 24 ore). Superano quota 22mila i guariti: sono infatti 22334, rispetto ai 20881 delle 24 ore precedenti. Il totale dei casi esaminati superano quota 111mila: sono infatti 111852.

Fiumicino, primo in Europa ad attivare corridoi "Covid tested" per voli con gli Usa

L'aeroporto di Fiumicino sarà il primo scalo in Europa ad attivare il 'Covid Tested', un corridoio sanitario sicuro tra Roma e gli aeroporti americani di New York JFK, Newark e Atlanta negli Stati Uniti, sostituendo per i passeggeri a bordo l'imposizione della quarantena fiduciaria all'arrivo in Italia con almeno un test molecolare o antigenico effettuato non più di 48 ore prima dell'imbarco e ad un ulteriore test ripetuto allo sbarco a Fiumicino, per maggiore sicurezza: il tutto grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta Air Lines.