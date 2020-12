Coronavirus: aumentano i decessi, diminuiscono ricoveri e terapie intensive

Aumentano i decessi ed i casi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive per Coronavirus. Sono 76074 gli attuali casi positivi al Covid19 nel Lazio alla data del 25 dicembre dicembre. 2666 i ricoverati non in terapia intensiva. 290 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 3489 le persone decedute. 73118 i positivi in isolamento domiciliare. 76104 i guariti. Il totale dei casi esaminati alla data di oggi è di 155667 persone. Un rapporto tra posoitivi e tamponi al 10% con i casi a Roma città che tornano sopra quota 700. A fare da contraltare il numero dei guariti, che supera quello degli attuali positivi.

Vaccino arrivato a Roma

Venerdì sera è arrivato a Roma il furgone con le prime 9.750 dosi di vaccino contro il coronavirus. Il carico è arrivato a destinazione presso una struttura dei carabinieri a Tor di Quinto, questa mattina i vaccini saranno recapitati all'ospedale Spallanzani. Nell'ambito dell'operazione Eos, i mezzi e gli aerei della Difesa provvederanno a distribuire i vaccini sul territorio italiano.

Coronavirus: i dati dalle Asl del 25 dicembre

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 252 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 64, 70, 72, 80, 81, 82 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 371 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantotto sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 76, 91 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 135 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registra un decesso di 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 51 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 85, 89 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 82 e 85 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 281 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 71, 78, 87 e 93 anni con patologie.

Nelle province si registrano 481 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 217 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 80, 88 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 161 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 71, 80 e 81 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 72, 73, 73 e 81 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 65 anni con patologie.

Le parole di Mattarella nella lotta al Coronavirus

"L'Italia riscuote fiducia" e "quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve indurci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro migliore". Quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronuncia queste parole la sera del 31 dicembre 2019 in occasione del tradizionale messaggio che saluta il passaggio dal vecchio al nuovo anno, nè lui nè gli italiani che lo ascoltano possono immaginare che a partire dalla fine di febbraio diventeranno le coordinate per affrontare la drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia del coronavirus. E da quel 21 febbraio, quando a Vo' Euganeo e a Codogno si materializzano i primi casi di contagio e di morte nel nostro Paese, il Capo dello Stato diventa il costante punto di riferimento per cittadini e istituzioni, invitandoli ad affrontare con "senso di responsabilità e unità di impegno", un virus "che tende a dividerci" e che proprio per questo rappresenta "il vero nemico di tutti e di ciascuno". Messaggio che naturalmente non può rimanere relegato ai confini nazionali, perchè "la pandemia ha unito il destino dei popoli, ha reso ancor più espliciti i legami e gli equilibri che innervano il pianeta e l'intera umanità".

Il Capo dello Stato perciò, nei giorni immediatamente successivi allo scoppio della pandemia, non esita a chiedere all'Unione europea "iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente". E la sua voce si fa sentire quando qualcuno vorrebbe trascinare il nostro Paese sul banco degli imputati, rimproverandogli una gestione poco oculata dei propri bilanci. L'Italia "si attende a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione", afferma dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato che "non siamo qui per ridurre gli spread". E a chi nei giorni delle frenetiche trattative sul Recovery fund vorrebbe utilizzare "categorie arbitrarie fra amanti della frugalità e cultori della non frugalità nell'Unione europea", Mattarella ricorda che "negli ultimi 25 anni tra i grandi Paesi del G7 solo Germania e Italia sono quelli che hanno avuto un avanzo primario in bilancio di anno in anno". Con la Repubblica tedesca e con il Presidente Frank Walter Steinmeier un rapporto già intenso anche sul piano personale si intensifica ulteriormente in questi mesi, con contatti continui ed iniziative comuni e il Capo dello Stato riconosce il ruolo "di Berlino e di Parigi per dar vita a quello che è diventato il Recovery fund".