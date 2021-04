Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 aprile

Nel primo giorno del Lazio in fascia gialla, i casi di Coronavirus a Roma restano ancora sotto seicento per il terzo giorno di fila: oggi 536, Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (ben 2.369 in meno rispetto a quelli registrati domenica) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 16 mila test, si registrano 964 casi positivi, ossia 21 in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore si segnalano anche 44 decessi e 1.134 i guariti. "Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Faccio un invito a mantenere alta l'attenzione e tutte le misure di prevenzione".

Stando agli ultimi dati aggiornati, sono 46.623 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.411 ricoverati, 331 in terapia intensiva e 43.881 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 265.285, i decessi 7.554 e il totale dei casi esaminati è pari a 319.462.

I casi a Roma del 26 aprile

Nella Asl Roma 1 sono 248 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 237 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 51 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quatto decessi con patologie.

I contagi nelle altre province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 123 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 116 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

176 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 176 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 121 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 57, 66, 72 e 75 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 81 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di un caso isolati a domicilio

Il bollettino dello Spallanzani del 26 aprile

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "170 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2", uno in più rispetto ai 169 di ieri. Lo evidenzia il bollettino di oggi dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 34 i pazienti ricoverati in terapia intensiva", contro i 32 di ieri, mentre quelli "dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2.516".