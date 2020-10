Coronavirus Roma, aumentano i ricoveri: bando per il reclutamento straordinario di medici in pensione

Su circa 23mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 1.687 casi positivi (di cui 728 a Roma), nove i decessi e 94 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 7%, in aumento rispetto quello di tre giorni fa quando era al 5%.

"Roma e il Lazio stanno tenendo anche se in un contesto di allerta massima e forte pressione sulla rete ospedaliera, che si sta rapidamente riorganizzando in funzione dell'ultimo decreto", ha spiegato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato mentre si registra un nuovo focolaio regionale, ancora in una casa di riposo di Itri (vicino Latina): "Tra ospiti e operatori ci sono 71 positivi: per due anziani il quadro clinico è alquanto complicato, una decina i sintomatici lievi", spiega l'Unità di Crisi Covid-19.

L'obiettivo della Regione Lazio è quello di placare la pressione sugli ospedali. Sono 84 i pazienti in più ricoverati in un giorno nei reparti Covid (da 1.354 ai 1.438 ieri), meno pesante l'impatto sulle terapie intensive, passate da 135 a 141 malati.

Domani parte un bando per il reclutamento straordinario di medici in pensione coordinato dall'ospedale San Giovanni. Da inizio pandemia nel Lazio sono entrate in servizio 3.370 unità, tra cui 855 medici, 1.558 infermieri e 957 altre figure. Numeri però ancora insufficienti per la Cgil Fp di Ro ma e Lazio.

Superati i diecimila guariti

Secondo gli ultimi dati aggiornati, sono 21405 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 19826 sono in isolamento domiciliare, 1438 sono ricoverati non in terapia intensiva, 141 sono ricoverati in terapia intensiva. 1090 sono i pazienti deceduti e 10202 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 32697 casi.

Ampliato drive-in Fiumicino con 2 postazioni per i tamponi

Da questa mattina sono operative due nuove postazioni per i tamponi molecolari al drive-in presso l'area lunga sosta di Fiumicino, messa a disposizione da Aeroporti di Roma. L'area sarà aperta dalle ore 8 alle 20 dal lunedì alla domenica e, successivamente al reclutamento di personale infermieristico, funzionerà 24 ore su 24.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Test rapidi gratis da 300 medici di famiglia

Possibilità di eseguire gratuitamente dalla prossima settimana test rapidi antigenici presso gli studi di circa 300 medici di famiglia. Questa la decisione della Regione Lazio che ha disposto un bando al quale hanno aderito più di 300 medici di medicina generale e circa 40 le Unità di Cure Primarie (UCP). Sarà un servizio gratuito per i cittadini e i kit ai medici verranno forniti dal Sistema sanitario regionale. I medici che hanno aderito sottoscriveranno il profilo di sicurezza.