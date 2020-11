Coronavirus Roma, Lazio in controtendenza rispetto l'Italia. Vaia: "Qui campagna per stanare virus"

Aumentano di nuovo i contagi sia a Roma città che nel Lazio, dove si registrano 2509 casi positivi a fronte dei 2341 di lunedì, su 7627 tamponi in più rispetto a quelle del giorno precedente.

Secondo i dati emersi nell'ultimo bollettino delle Asl e degli ospedali, sono sempre oltre i mille i casi nella Capitale, ovvero 1483 contro i 1421 del giorno precedente (+62 rispetto al 23 novembre).

"La situazione del Lazio fin dall'inizio è in controtendenza con il resto d'Italia per vari motivi. Il primo è una campagna tenace e costante sul territorio per stanare il virus", ha sottolineato nella giornata di ieri il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato presentato il servizio di telemedicina.

Nel Lazio 85.796 i casi positivi

Superano quota 85mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 85796 i contagiati contro gli 83889 di lunedì. Aumentano leggermente i ricoverati: sono 3361 (+10 nelle ultime 24 ore). Sale di 10 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 345.

Mentre, sempre rispetto al 23 novembre, sono 2088 (+ 62 morti nelle ultime 24 ore). Superano quota 19mila i guariti: sono infatti 19.606. Il totale dei casi esaminati superano quota 107mila: sono infatti 107490.

Nel Lazio pazienti curati a casa con teleassistenza

E proprio da ieri nel Lazio i pazienti Covid in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario potranno essere curati direttamente a casa grazie al supporto della tecnologia. Al via "10 per 10" un progetto pilota di telemonitoraggio e teleassistenza dei pazienti Covid. Dieci medici di medicina generale del territorio della Asl Roma 3 potranno seguire a distanza cento pazienti (dieci ognuno) attraverso piccole apparecchiature di ultimissima generazione messe a disposizione da Takeda.



Il progetto pilota è realizzato dalla Regione e dall'istituto per le malattie infettive di Roma, in collaborazione con la Federazione dei Medici di medicina generale, la Asl Roma 3, ADiLife e Takeda Italia.

Oltre 10 milioni per gli ospedali

Continua, intanto, il potenziamento delle strutture ospedaliere: "Sono stati approvati oggi i finanziamenti per un totale di 9 milioni e 845 mila euro destinati agli ospedali Sant'Eugenio e Pertini (Asl Roma 2), San Giovanni Addolorata (Asl Roma 1) e Velletri (Asl Roma 6)",dice D'Amato.

Nello specifico 4 milioni e 532 mila euro sono destinati all'ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale Pertini di Roma e 3 milioni per l'ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

Un milione e 505 mila euro finanzieranno la riqualificazione del reparto di endoscopia bronchiale e malattie dell'apparato respiratorio del San Giovanni Addolorata di Roma e 808 mila euro finanzieranno l'adeguamento del pronto soccorso e la realizzazione della camera calda dell'ospedale di Velletri.