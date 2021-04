Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 25 aprile

Nell'ultimo giorno di zona gialla prima che il Lazio passi in fascia gialla dal 26 aprile, i casi di Coronavirus a Roma restano sotto seicento per il secondo giorno di fila: oggi 531, mentre ieri erano 586. Su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (1.493 in meno rispetto a quelli segnalati ieri) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi, ossia 81 in meno rispetto a quelli del 24 aprile.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono registrati 19 decessi e 1.159 guariti. "Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "La zona gialla non è un tana libera tutti, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti".

I casi Covid a Roma del 25 aprile

Nella Asl Roma 1 sono 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 258 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I positivi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 152 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 116 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 324 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 159 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 48, 73 e 79 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 65, 74, 78 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Il bollettino dello Spallanzani del 25 aprile

Sono 169 i pazienti positivi al covid-19 ricoverati allo Spallanzani, di cui 32 in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 2510. Lo rende noto il bollettino di oggi dell'Istituto per le malattie infettive.

I vaccini nel Lazio

Nel Lazio è stata superata quota 1 milione e 725mila somministrazioni di vaccino anti-Covid19. Lo fa sapere l'Assessorato regionale alla Sanita', riportando le percentuali di somministrazioni della prima e della seconda dose di vaccino rispetto ai cittadini prenotati: - Over 80: Prima dose 99%, seconda dose 77%; - Over 70: Prima dose 67%, seconda dose 19%; - Over 60: Prima dose 58%, seconda dose 14%. Il 25% dell'intera popolazione target della Regione Lazio (maggiori dei 16 anni) ha ricevuto la prima dose e l'11% ha ricevuto la seconda dose.