Coronavirus Roma, superati i 10mila guariti da inizio pandemia. Nuovo drive-in a Fiumicino

Su oltre 22 mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel Lazio, si registrano 1.389 casi positivi, 11 i decessi e 88 i guariti che nel totale hanno superato la soglia dei 10 mila. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 6%.

"In queste ore c'è uno sforzo enorme di tutto il sistema per attivare rapidamente tutti i posti letto previsti dalla nuova ordinanza. Questa è la priorità dei prossimi giorni", spiega l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. Per quanto riguarda Roma (qui la mappa dei contagi di tutti i quartieri), ieri ci sono stati 605 nuovi casi.

Superati i diecimila guariti

Secondo gli ultimi dati aggiornati, sono 18531 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 17107 sono in isolamento domiciliare, 1293 sono ricoverati non in terapia intensiva, 131 sono ricoverati in terapia intensiva. 1070 sono i pazienti deceduti e 10020 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 29621 casi.

Da inizio pandemia entrate in servizio 3.370 unità di personale sanitario

Da inizio pandemia nel Lazio sono entrate in servizio 3.370 unità di personale sanitario: di cui 855 medici, 1.558 infermieri e 957 altre professioni sanitarie. "Da lunedì sarà pubblicato un bando per il reclutamento straordinario di personale medico in quiescenza, in particolar modo nella disciplina di anestesia e rianimazione. Sarà l'azienda Ospedaliera San Giovanni a svolgere la procedura di reclutamento online. Questo avviso di reclutamento è indispensabile vista la cronica carenza, a livello nazionale, di alcune figure che sono molto al di sotto del fabbisogno necessario", lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Nuovo drive-in a Fiumicino

"La Asl Roma 3 comunica che a partire da domani sarà attivo il terzo drive aziendale sito presso l'area lunga sosta di Fiumicino aperto dalle ore 8 alle 20 dal lunedì alla domenica e, successivamente al reclutamento di personale infermieristico, trasformato in drive operante h24. Saranno attive due postazioni dedicate esclusivamente ai tamponi molecolari dove si potrà accedere senza prenotazione, ma sempre con ricetta dematerializzata e tessera sanitaria. Una postazione verrà dedicata quale 'fast lane' riservata ai molecolari di conferma dei test rapidi eseguiti sempre presso il drive Lunga sosta, alle pre-ospedalizzazioni del Grassi, alle categorie fragili (gravidanze, bambini sotto i 3 anni e disabili)". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Test rapidi gratis da 300 medici di famiglia

Possibilità di eseguire gratuitamente dalla prossima settimana test rapidi antigenici presso gli studi di circa 300 medici di famiglia. Questa la decisione della Regione Lazio che ha disposto un bando al quale hanno aderito più di 300 medici di medicina generale e circa 40 le Unità di Cure Primarie (UCP). Sarà un servizio gratuito per i cittadini e i kit ai medici verranno forniti dal Sistema sanitario regionale. I medici che hanno aderito sottoscriveranno il profilo di sicurezza.

Stretta in Procura: accessi agli uffici solo su appuntamento

La Procura di Roma dà una ulteriore stretta agli uffici giudiziari nell'ambito delle iniziative contro il contagio da Covid 19. Una circolare firmata dal procuratore Michele Prestipino dispone che l'accesso agli uffici di piazzale Clodio dei pm è consentito solo su appuntamento. "Occorre tutelare nel massimo grado possibile la salute dei magistrati - è detto nella circolare - del personale amministrativo, del personale di polizia giudiziaria nonché di tutti coloro (avvocati e cittadini) i quali hanno necessita' di interloquire con le varie articolazioni dell'ufficio".

437.475 vaccinazioni antinfluenzali in 3 settimane

In tre settimane sono state eseguite 437.475 vaccinazioni antinfluenzali e di queste 423.894 sono state registrate dai medici di medicina generale (MMG) e 13.581 dai pediatri di libera scelta (PLS). "Per quanto riguarda i test rapidi antigenici a pagamento ad oggi sono 181 i laboratori privati che hanno dichiarato 'inizio attività sul territorio regionale per l’esecuzione dei test. L’aggiornamento dei dati avviene ogni 24h e ad oggi hanno eseguito circa 30 mila test rapidi antigenici", ha detto l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Articolo aggiornato alle 11:25 del 24 ottobre