Coronavirus: il virus rallenta la sua corsa, calano le terapie intensive

“Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate. Una delle principali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorso sono stati gli esiti delle cosiddette settimane bianche. Non ripetiamo gli stessi errori”. Questo il monito dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato in relazione al bollettino sugli ultimi dati dei contagi da Coronavirus nel Lazio. Nel complesso sono 83889 gli attuali casi positivi al Covid19 alla data del 23 novembre. 3351 i ricoverati non in terapia intensiva. 335 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 2026 le persone decedute. 80203 i positivi in isolamento domiciliare. Superano quota 10mila i guariti: sono infatti 19066. Il totale dei casi esaminati alla data di oggi è di 104981 persone.

Su oltre 20mila tamponi eseguiti a Roma città si sono registrati 1421 nuovi positivi (meno 85 rispetto a lunedì), 387 i nuovi casi nei Comuni della provincia di Roma e 533 negli altri capoluoghi di provincia del Lazio per un totale di 2341 nuovi casi di SarsCov2. 48 i decessi e 357 i pazienti guariti.

Coronavirus a Roma 23 novembre 2020

Nel dettaglio nella Capitale, nella Asl Roma 1 sono 476 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Si registrano nove decessi di 64, 77, 84, 85, 87, 89, 89, 91 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 762 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trecentosessantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 67, 68, 74, 75, 76, 80, 81, 85 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 183 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 50, 65, 69, 72, 72, 73 e 82 anni con patologie.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 245 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 60, 76, 80, 81, 82, 87, 94 e 99 anni con patologie.

Coronavirus nelle province del Lazio

Nelle province si registrano 533 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 257 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quindici i casi con link a centro di accoglienza notturno a latina dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 68, 82, 85 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 83 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 67 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 101 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 43, 75 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 92 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 72, 87, 89 e 90 anni con patologie.

Distribuite 66mila dosi di vaccino antinfluenzale

Per quanto concerne i vaccini antinfluenzali, come comunica l’Unità di Crisi Covid19 della Regione Lazio: “Sono state distribuite oggi ai medici di medicina generale (MMG) 66.435 dosi di vaccino antinfluenzale Flucelvax TETRA. Sono andate circa 37 mila ai medici di medicina generale delle ASL di Roma e circa 30 mila ai medici di medicina generale delle ASL delle altre province. Questo quantitativo, distribuito oggi, serve per l'ulteriore copertura vaccinale degli ultra sessantacinque anni, i 2/3 dei quali sono già stati vaccinati”.