Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 aprile

Meno tamponi, ma leggero aumento dei casi di Coronavirus che comunque si mantengono su numeri costanti. A fronte di 35.000 test (15mila molecolari e 20mila antigenici) sono 1266 i casi positivi riscontrati oggi nel Lazio, 45 in più rispetto a ieri. A Roma città i casi riscontrati sono 596, mentre nelle altre province sono 319 i nuovi casi. Nell'area metropolitana di Roma i nuovi casi sono 351.

Aumentano i casi, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. "Voglio ringraziare gli operatori della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile per il grande impegno che stanno dimostrando in questa campagna vaccinale", dichiara l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Per quanto riguarda la campagna vaccinale si registrano le prime somministrazioni del vaccino Johnson&Johnson al drive-in dell'outlet di Valmontone, entrato in funzione nellagiornata di oggi.

I dati attuali

Nel Lazio gli attualmente positivi sono 46.830. I ricoverati sono 2430 a cui vanno aggiunti 331 persone in terapia intensiva. Oltre 44.000 le persone attualmente positive e in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia si contano 7491 morti, 263.000 guariti e un totale di casi trattati superiore ai 317.000 casi.

Dati nelle Asl di Roma città

Nella Asl Roma 1 sono 203 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 285 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 3 sono 108 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

I dati in provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 68 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 136 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 147 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Le altre province

Nelle province si registrano 319 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 176 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 66, 73 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 80 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sette decessi di 64, 73, 76, 85, 85, 88 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 76 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.