Coronavirus Roma, tamponi al drive-in solo su prenotazione. Superato il milione di casi testati nel Lazio

A Roma (nella giornata del 22 ottobre 623 nuovi casi) e nel Lazio (1251 contagi nelle ultime 24 ore) il numero di nuovi positivi è in aumento anche perché, come spiega la Regione Lazio, i casi testati sono sempre di più. Notizia della serata di giovedì, infatti, è il superamenteo del milione di persone testate da inizio pandemia.

"Il Lazio con 1.002.866 casi testati supera la soglia del milione di casi testati e nel rapporto con la popolazione si colloca in cima alle regioni italiane. L'attività di contact tracing è in continuo potenziamento e verrà ulteriormente implementata", ha spiegato l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio che già nella giornata precedente aveva sottolineato: "Secondo i dati della Protezione Civile di ottobre, il Lazio risulta essere la prima Regione Italiana per casi testati ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è di 2.497 casi testati per 100 mila abitanti mentre quella della Regione Lazio è di 4.045 casi".

Nelle ultime ore, alla luce di questi ultimi dati, è migliorato il rapporto tra i tamponi e i positivi, pari al 5,7%. Il valore RT regionale è però ad 1,38 (i livello di allerta scatta superato l'1) ed è più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina.

131 sono ricoverati in terapia intensiva

Secondo gli ultimi dati aggiornati, sono 18531 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 17107 sono in isolamento domiciliare, 1293 sono ricoverati non in terapia intensiva, 131 sono ricoverati in terapia intensiva. 1070 sono i pazienti deceduti e 10020 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 29621 casi.

Coronavirus a Roma: i dati aggiornati al 22 ottobre

In particolare a Roma città, nella Asl Roma 1 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 92 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 319 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centoquarantasei casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centoventicinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 71, 74, 80, 84 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 125 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ottantotto casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

A Roma da martedì drive in su prenotazione

Da martedì prossimo presso tutti i drive-in di Roma l'accesso sarà consentito solo previa prenotazione online e sarà possibile prenotarsi dal giorno precedente. Per prenotarsi occorre avere la ricetta dematerializzata e il codice fiscale.

Nel primo giorno di prenotazione "il servizio sta andando bene poiché rende più fluido l'accesso ai drive-in, riducendo i tempi di registrazione anagrafica: nelle prime due ore, abbiamo effettuato una prenotazione ogni 2 secondi come ci ha segnalato la società che gestisce l'infrastruttura informatica LazioCrea", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Il servizio è attivo già nei drive-in del Forlanini del Santa Maria della Pietà, del Santa Lucia e di Palmiro Togliatti.

Protesta in centro accoglienza

Protesta in un centro di accoglienza di Villaggio Falcone dopo che un gruppo di ospiti, risultato negativo al tampone del Covid, voleva uscire. Durante la protesta si sarebbero barricati nella struttura di via della Riserva Nuova con all'interno anche i dipendenti. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia alcuni migranti, sottoposti a tampone dopo casi di positività nel centro, volevano uscire prima dell'arrivo del certificato della Asl. Sul posto la polizia.