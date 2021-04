Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 23 aprile

Sono 46.802 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.504 ricoverati, 332 in terapia intensiva e 43.966 in isolamento domiciliare

Nel giorno in cui il rapporto dell'Iss ha confermato il Lazio in fascia gialla dal 26 aprile, i casi di Coronavirus a Roma restano intorno ai seicento per il secondo giorno di fila: oggi 628, mentre ieri erano 648. Su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (1.041 in meno rispetto a giovedì) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.221 casi positivi, ossia 90 in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore, si sono segnalati inoltre 23 decessi e 2.259 guariti. "Diminuiscono i casi, i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%", ha spiegato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che sottolinea: "Domani al via le prime somministrazioni del vaccino mono dose J&J e dopo 72 ore disponibile il certificato vaccinale su fascicolo sanitario elettronico".

Sono 46.802 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.504 ricoverati, 332 in terapia intensiva e 43.966 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 261.77, i decessi 7.468 e il totale dei casi esaminati è pari a 316.047.

I casi Covid a Roma del 23 aprile

Nella Asl Roma 1 sono 169 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 334 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 125 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

I contagi da Coronavirus nelle altre province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 65 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 133 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

308 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 308 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 164 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 71 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 67, 80, 81 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie