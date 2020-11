Coronavirus Roma, oltre 100mila casi Covid nel Lazio da inizio pandemia. Novità nelle Rsa

Diminuisce il numero dei contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono infatti 2658 i nuovi positivi nel Lazio a fronte dei 2267 di venerdì, su 30mila tamponi effettuati (+3.159 rispetto al giorno precedente). Salgono, invece, i casi Covid a Roma: sono 1574 contro i 1470 del 20 novembre (+ 104 nelle ultime 24 ore).

La buone notizie arrivano dagli ospedali. Aumentano i guariti: sono 491 a contro i 421 di venerdì ( 70 in più rispetto al giorno precedente). Il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive, seppur alto, resta invece stabile. Scende sotto al 9% il rapporto tra i casi e i test effettuati (ieri era sotto al 10%).

Nel Lazio 79876 gli attualmente positivi

Superano quota 79mila i casi attualmente positivi nel Lazio: sono, infatti, 79876 i contagiati contro i 77746 del giorno precedente. Aumentano i ricoverati: sono 3257, contro i 3202 di ieri. Restano stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 337.

Mentre, sempre rispetto al 20 novembre, sono 1958 le persone decedute (ieri 1921). Superano quota 18mila i guariti: sono infatti 18273. Il totale dei casi esaminati superano quota 100mila: sono 100107.

La stanza degli affetti nelle Rsa

La Regione, inoltre, annuncia che sarà istituita nelle Rsa la stanza degli affetti: "Per mantenere un contatto diretto tra gli ospiti delle Rsa e i propri cari si invitano le strutture a mettere a disposizione tablet o smartphone per realizzare videochiamate come alternativa alle visite dei parenti e di prevedere, dove possibile, l'allestimento di una 'stanza degli affetti' con separatori trasparenti e postazioni audio con microfoni dove ospiti e parenti possano incontrarsi in piena sicurezza". E' quanto spiege in una nota la Regione Lazio che ha comunicato la novità per le Rsa.