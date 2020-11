Coronavirus Roma, nel Lazio aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Focolai ad Ariccia e Anzio

L'ultimo bollettino sul Coronavirus a Roma e nel Lazio ha alternato notizie buone ad altre meno buone. Diminuiscono infatti i nuovi positivi al Covid-19: secondo gli ultimi dati, quelli del 19 novembre, sono 2697 a fronte dei 2866 di mercoledì, ovvero 169 in meno rispetto al giorno precedente.

Cala anche il numero dei morti: sono 61 a fronte degli 80 di mercoledì. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 586. Non solo perché nel Lazio il valore RT (livello di trasmissione del virus, ndr) scende sotto a 1 e si attesta a 0.9 e come ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Inoltre diminuisce il tempo mediano tra la data di inizio sintomi e la data di diagnosi da 4 a 2 giorni".

Fin qui le buone notizie. L'altra faccia delle medaglia, invece, racconta come stia ancora salendo il numero dei contagi a Roma: 1467 contro i 1305 del 18 novembre (+162 nelle ultime 24 ore). Così come aumento anche i ricoveri: nei reparti non critici degli ospedali si trovano 3103 malati con Covid, ovvero 47 in più rispetto a mercoledì, mentre sono 329 (+11) i pazienti nelle terapie intensive.

"Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva è al 32% e quello di area medica per pazienti Covid al 49%. Non bisogna abbassare la guardia, occorre ancora tempo", ha spiegato D'Amato.

Nel Lazio 75.541 gli attualmente positivi

Superano quota 75mila i casi attualmente positivi nel Lazio: sono, infatti, 75.541 i contagiati contro i 73.491 del giorno precedente. Aumentano i ricoverati: sono 3.103 (+47 nelle ultime 24 ore). Salgono di 11 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 329 nelle ultime 24 ore.

Mentre, sempre rispetto al 18 novembre, sono 1880 le persone decedute (+ 61 morti nelle ultime 24 ore). Superano quota 17mila i guariti: sono infatti 17.361 contro i 16.775 di mercoledì. L'incremento è quindi di 586 unità. Il totale dei casi esaminati superano quota 94mila: sono 94.782.

Lazio a lavoro per il vaccino

"Una task force è al lavoro per lo stoccaggio, la distribuzione e la somministrazione del vaccino Covid-19". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato.

Nel Lazio focolai ad Ariccia e Anzio

Stando all'ultimo bollettino, nella Asl Roma 6 sono 210 i casi positivi nelle ultime 24 ore, isolati a domicilio, con link familiare o contatti di un caso già noto. Sono quattordici i casi con link alla comunità Villa San Gaetano a Genzano.

Mentre sono quarantuno i casi con link alla Rsa Mater Dei di Ariccia e diciannove i casi con link alla casa di riposo La Francescana di Anzio. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano quattro decessi di pazienti con patologie.