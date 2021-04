Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 aprile 2021

Secondo giorno consecutivo sotto i mille casi di Coronavirus nel Lazio con Roma che si assesta a quota 500 (548). 188 i positivi nei Comuni della provincia capitolina e 190 nel resto del territorio regioanel. Nel compelsso sono 926 i casi di Covid19 nel Lazio alla giornata di martedì 20 aprile (a fronte dei 950 delle 24 ore precedenti), come comunicato nel bollettino diffuso dalle Aziende Sanitarie Regionali.

"Su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+4.636) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 926 casi positivi (-24), 34 i decessi (-4) e +2.174 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500. Per il secondo giorno consecutivo sotto i mille casi - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Da prossima settimana saliremo a 40 mila somministrazioni al giorno. da domani l’hub della nuvola sale a 3 mila somministrazioni al giorno. Partiranno il 24 aprile (se consegnano vaccino j&j) l’hub della Vela a Tor Vergata-Calatrava e il Valmontone outlet. Il 29 aprile l’hub di Porta di Roma e di via Quirino Majorana questi ultimi con il vaccino Pfizer. Auspico che non vi siano limitazioni di età da parte di AIFA per il vaccino Johnson & Johnson che ci consente di fare un notevole salto in avanti nella campagna vaccinale perchè mono dose. Ci vengano consegnate le dosi ferme a Pratica di Mare".

Coronavirus: il bollettino del 20 aprile 2021

Nel complesso, alla giornata del 20 aprile sono 49176 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 46041 sono in isolamento domiciliare, 2782 sono ricoverati non in terapia intensiva, 353 sono ricoverati in terapia intensiva. 7362 sono i pazienti deceduti e 255816 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 312354 casi.

Coronavirus a Roma: i dati del 20 aprile

Nella Asl Roma 1 sono 232 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

I contagi nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Coronavirus nel resto del Lazio. I dati

Nelle province si registrano 190 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 50 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 58, 74 e 77 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 81 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 56 e 79 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie.



Il bollettino dello Spallanzani del 20 aprile 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "185 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 446, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 34 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici - Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2455".

Vaccino antiCovid a Marco Tardelli

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale, con personaggi noti a dare l'esempio. Come nel caso del Campione del Mondo con l'Italia ai mondiali di Spagna 82 Marco Tardelli. A postare la foto dell'ex centrocampista di Juve ed Inter mentre riceve la dosa nel centro della Asl Roma 2 la pagina SaluteLazio. "Marco Tardelli ha appena fatto il vaccino anti Covid19. Un grande simbolo dell’Italia che vince anche contro il virus. Marco ci ha tenuto a ringraziare tutti i nostri operatori sanitari per l'impegno quotidiano in questa grande campagna di vaccinazione".