Coronavirus Roma, nel Lazio cala rapporto tra positivi e tamponi. D'Amato: "Si consolida rallentamento"

I contagi da Coronavirus a Roma, per il secondo giorno consecutivo, restano ancora sotto quota mille. Nel Lazio, invece, sono 80 casi in più nelle ultime 24 ore su quasi 27mila tamponi effettuati: salgono i positivi da 1589 a 1.669, ma con 6776 test in più e questo significa che il rapporto tra testati e casi Covid resta basso.

Anzi, cala ed è pari al 6% mentre lunedì era appena sotto l'8%. Aumentano i morti: sono 64 contro i 39 di lunedì, mentre scende il numero dei pazienti guariti: sono 868 a fronte dei 1061 di lunedì.

"Si consolida il rallentamento - sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Il rigore richiesto ai cittadini sta producendo gli effetti attesi e bisogna proseguire per questa strada senza ripetere gli errori di questa estate". Inoltre, per quanto riguarda il vaccino Covid, "è stato individuato il responsabile operativo regionale e i 20 referenti operativi delle farmacie ospedaliere".

Nel Lazio 90938 i casi positivi

Superano quota 90mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 90938 i contagiati contro i 90201 delle 24 ore precedenti. Diminuiscono leggermente i ricoverati: stando ai dati di lunedì sono 3241, contro i 3384 di domenica. Aumentano di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 352.

Mentre sono 2431 le persone decedute contro i 2367 del 30 novembre. Superano quota 28mila i guariti: sono infatti 28080, mai così tanti. Il totale dei casi esaminati superano quota 121mila: sono oggi 121449.

Il Papa non si recherà in piazza di Spagna l'8 dicembre

Quest'anno Papa Francesco non andrà in Piazza di Spagna a Roma nel giorno dell'Immacolata concezione. Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che spiega: "il prossimo 8 dicembre il Santo Padre Francesco compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo. La scelta di non recarsi nel pomeriggio in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell'Immacolata è dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti".