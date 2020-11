Coronavirus, al via test rapidi nelle farmacie. “Zona gialla non è scontata"

Uno scenario stabile ma come ammonisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato “la zona ‘gialla’ non è scontata, ma dipende dal rigore nei comportamenti”. Per far fronte all’emergenza Coronavirus da oggi, giovedì 19 novembre, in tutte la farmacie del Lazio si potranno effettuare i test antigienici ed i test seriologici rapidi per rilevare il Covid19. Nel complesso superano quota 73mila i casi positivi di Coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 73491 i contagiati alla data del 18 novembre. 3056 i ricoverati non in terapia intensiva. Salgono di 10 unità rispetto alle 24 ore precedenti il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 318. Sono invece 1819 le persone decedute. Superano quota 16mila i guariti: sono infatti 16755. Il totale dei casi esaminati alla data del 18 novembre è di 92085 persone.

Su quasi 17mila tamponi eseguiti nel Lazio sono stati 1305 i nuovi casi di Coronavirus a Roma, pressoché stabili rispetto l'andamento degli ultimi giorni. Nel complesso alla giornata di mercoledì sono 2866 i casi positivi (+ 328 rispetto alle 24 ore precedenti), 80 i decessi e 550 i guriti. Resta dunque stabile il rapporto tra tamponi e positivi. Calano i ricoveri (- 10) e salgono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+10).

Nel frattempo si è chiuso il bando del Policlinico Umberto I rivolto a giovani medici abilitati ed agli specializzando. 896 le candidature avanzate (475 agli abilitati e 421 agli specializzandi). Per quanto concerne i Covid hotel sono 800 le camere della rete degli alberghi assistiti disponibili, di queste 418 sono attualmente occupate (poco sopra il 50%).

Coronavirus a Roma i dati del 18 novembre 2020

Nella Asl Roma 1 sono 549 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantacinque sono ricoveri. Si registrano quindici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 507 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoventicinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano ventuno decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 249 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie.

I dati della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 477 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 242 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Covid19 nelle province del Lazio

Nelle province si registrano 754 casi e sono sedici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 244 i nuovi casi e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 76 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 343 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 71 e 96 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 88 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi di 57, 78, 80, 81, 83, 85, 85, 85 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 79 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 84 e 93 anni con patologie

Test rapidi e sierologici nelle farmacie

Da oggi giovedì 19 novembre, tutte le farmacie del Lazio saranno operative per effettuare i test antigenici rapidi e i test sierologici per rilevare il Coronavirus. “Sono state inviate nella giornata di ieri via pec le credenziali a tutte le farmacie per l'esecuzione dei test. Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi, elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle Asl, e un breve manuale operativo".

No alle visite domiciliari, ricorso al Tar

Nel frattempo è stato stato depositato mercoledì mattina, in Consiglio di Stato, il ricorso sulla sentenza del Tar del Lazio per le visite domiciliari dei medici di medicina generale". Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il Tar del Lazio aveva infatti stabilito che l'affidamento ai medici di Medicina generale dell'assistenza domiciliare dei malati di Covid19, le cosiddette Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), è in contrasto con la disciplina emergenziale attualmente in vigore. Il ricorso era stato avanzato dal Sindacato dei medici italiani (Smi) del Lazio.