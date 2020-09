Coronavirus, 5283 i positivi nel Lazio. Incontro in Regione per una task force sulle scuole

Sono 5283 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 4775 sono in isolamento domiciliare, 492 sono ricoverati non in terapia intensiva, 16 sono ricoverati in terapia intensiva. 889 sono i pazienti deceduti e 7617 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 13789 casi. Occhi puntati soprattutto sulle scuole di ogni ordine e grado. Previsto in giornata un incontro in Regione per discutere su ulteriori misure da prendere per contenere il contagio da Covid19. Due i casi resi noti a Roma e provincia, uno alla scuola dell'infanzia Guattari di Villa De Sanctis e l'altro all'Istituto Comprensivo Espazia di Monterotondo, Comune della provincia nord della Capitale.

I dati su Roma e nel Lazio del 17 settembre

Sono infatti in aumento i casi di SarsCov2 nel territorio regionale. Alla giornata di giovedì 17 settembre le Asl hanni indicato 181 nuovi contagi contro i 165 delle 24 ore precedenti. Consistente l'aumento soprattutto nella Capitale (131 giovedì ed 86 il giorno prima), mentre diminuiscono quelli nei Comuni della provincia (21 a fronte dei 43 di mercoledì). Ventinove i nuovi contagi nei capologhi della regione Lazio.

Task force sulle scuole

“Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 131 sono a Roma e due decessi - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - . Il valore RT è a 0.54 e una valutazione di bassa diffusione. Oggi incontro in Regione con il prof. Crisanti per istituire una task force sulle scuole".

Al via la nuova RSA pubblica di Zagarolo

La Asl Roma 5 ha ricevuto dalla Regione Lazio il mandato a completare le ultime modifiche sugli aspetti organizzativi e pertanto dal 1° di ottobre aprirà la nuova RSA pubblica di Zagarolo. Dopo le RSA di Genzano e quella di Albano anche a Zagarolo apre i battenti una importante struttura pubblica presso l’ex presidio ospedaliero San Giovanni Battista.

“Una inaugurazione strategica che ci permette di potenziare l’offerta assistenziale territoriale alla popolazione con fragilità” commenta il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Santonocito.

La struttura è dotata di 40 posti letto (articolati in due moduli di 20 posti letto ciascuno) di proprietà dell’Azienda e realizzata su una superficie complessiva di oltre 1.000 metri quadri, distribuiti su sei piani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La riqualificazione del Presidio di Zagarolo e conversione in RSA si inserisce in maniera organica e strutturale nella progettualità aziendale di riorganizzazione della rete del territorio, con offerta di servizi assistenziali proattivi, volti all’assolvimento sempre più ampio dei bisogni della popolazione a livello territoriale, anche nell’ottica di incrementare il grado di appropriatezza d’uso dell’ospedale e di facilitare le sinergie di deospedalizzazione verso le postacuzie, le strutture intermedie e non ultimo il domicilio” conclude Santonocito.