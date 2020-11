Coronavirus Roma, più pazienti in terapia intensiva. D'Amato: "Lazio al lavoro per stoccaggio vaccino"

L'ultimo bollettino sul Coronavirus nel Lazio parla chiaro: al di là della conta dei nuovi positivi, nella giornata del 17 novembre ci sono stati 59 decessi nelle ultime 24 ore (mai così tanti i un solo giorno) e un preoccupante balzo in avanti dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 308, quindi, 30 in più rispetto a lunedì. Anche questo un picco.

Secondo gli ultimi dati, i nuovi casi in tutta la regione sono stati 2538 contro i 2407 di lunedì (131 in più nelle ultime 24 ore), in calo i contagi a Roma, dove si registrano 1362 contagiati a fronte dei 1499 del giorno precedente. La buona notizia riguarda i guariti: sale anche il numero, sono 494.

Nel Lazio 71255 i casi positivi

Superano quota 71mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 71255 i contagiati contro i 69270 di ieri. L'incremento è, quindi, di 1985 unità. Diminuiscono i ricoverati: sono 3066 contro i 3099 di lunedì. Salgono di 30 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 308 nelle ultime 24 ore.

Mentre, sempre rispetto al 16 novembre, sono 1739 le persone decedute, contro le 1680 delle ultime 24 ore precedenti. Superano quota 16mila i guariti: sono infatti 16225. Il totale dei casi esaminati è a 89219 unità.

Lazio al lavoro per scenari su vaccino

La Regione Lazio è "a lavoro per scenari su stoccaggio, distribuzione e somministrazione del vaccino" contro Covid-19. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

"I ritardi nelle forniture dei vaccini antinfluenzali sono dovuti a difficoltà produttive a livello mondiale. E' in arrivo nel fine settimana una fornitura da 73 mila dosi". Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ad oggi - fa il punto - le dosi somministrate sono oltre un milione, con una copertura dei soggetti di età superiore ai 65 anni pari al 50%, della fascia d'età compresa dai 60 ai 64 anni pari al 45% e degli altri soggetti a rischio, come da circolare ministeriale, pari al 54%".