Coronavirus, a Roma 9791 positivi nell'ultima settimana: mai così tanti. L'appello di Raggi: "Virus non è sconfitto"

Quella passata, dal 10 al 16 novembre, è stata la settimana che ha fatto registrare più positivi al Coronavirus a Roma: ben 9791. Mai così tanti. La settimana precedente, dal 3 al 9 novembre, erano stati 8334, prima ancora 7206. In sostanza si ha una crescita di oltre mille nuovi casi Covid a settimana nella Capitale, come si può notare anche nella curva sottostante.

Ieri sono stati 1499 i casi nella Capitale a fronte dei 1295 di domenica (+ 204 nelle ultime 24 ore). In calo invece il numero dei contagiati nel Lazio: sono 2407 contro i 2612 del giorno precedente ma con 205 tamponi in meno. Aumentano i decessi: sono 34 nelle ultime 24 ore (13 morti in più rispetto al 15 novembre).

"In questi giorni sono riuscita a lavorare costantemente da casa. Il mio pensiero costante è stato per le persone che stanno lottando in ospedale: a loro e al personale medico-sanitario va il mio sostegno. Dobbiamo tutti ricordarci che il virus non è stato sconfitto, dobbiamo rimanere responsabili e allerta", ha detto a margine dell'inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri del Trullo la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Nel Lazio 67.309 i casi positivi

Superano quota 69mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 69270 i contagiati contro i 67.309 di ieri. L'incremento è, quindi, di 2407 unità. Diminuiscono i ricoverati: sono 3099 contro i 3159 di domenica. Salgono di 4 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 278 nelle ultime 24 ore.

Mentre, sempre rispetto al 15 novembre, sono 1680 le persone decedute: + 13 morti nelle ultime 24 ore. Superano quota 15mila i guariti: sono infatti 15731. Il totale dei casi esaminati è a 86681 unità.

Fimmg Roma: "Individuati asitomantici con tamponi rapidi"

Sono a Ostia, Ariccia, Civitavecchia, Anzio, Tor de Cenci i primi studi di medici di medicina generale che stanno eseguendo i tamponi rapidi antigenici. Lo rende noto la FIMMG di Roma spiegando che a Ostia su 50 prelievi sono stati individuati 4 positivi asintomatici e ad Ariccia due asintomatici.