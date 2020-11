Coronavirus Roma, D'Amato: "Calano i casi e i decessi in tutta la regione"

"Calano i casi e i decessi a Roma e in regione. La corsa del virus inizia a rallentare, le misure adottate sembrano produrre gli effetti auspicati e dobbiamo continuare così".

Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha commentato i dati del Coronavirus nel Lazio del 15 novembre, in cui si sono registrati comunque altri 1295 nuovi casi nella Capitale e 2.612 nuovi contagi nel Lazio a fronte di 22.434 tamponi effettuati.

Diminuiscono di 18 unità i decessi: sono quindi 21 rispetto a ieri. Centocinquantanove in meno i pazienti guariti: sono 240 contro i 399 del giorno precedente. Sale, invece, il rapporto tra i casi positivi e i test effettuati: è pari all'11%.

Nel Lazio 67.309 i casi positivi

Superano quota 67mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 67.309 i contagiati contro i 64.958 di ieri. L'incremento è, quindi, di 2.351 unità. Aumentano i ricoverati: sono 3.159 contro i 3.076 di sabato. Sale di una unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 274 nelle ultime 24 ore.

Mentre, sempre rispetto al 14 novembre, sono 1.646 le persone decedute: + 21 morti nelle ultime 24 ore. Superano quota 15mila i guariti: sono infatti 15.319 contro i 15.079 di sabato. Il totale dei casi esaminati è a 84274 unità.

Zingaretti: "La situazione resta grave"

"La situazione è grave, non bisogna abbassare la guardia" perche' siamo di fronte a "un evento che forse l'uomo non ha mai vissuto". Di questo "io me sono accorto il 18 agosto quando sono cominciate a tornare tante persone dalle vacanze, persone che stavano bene ma poi col tampone in aeroporto a Fiumicino o al porto di Civitavecchia risultavano positive".

Ecco, "forse iniziare da meta' agosto con un enorme tracciamento un po' e' servito". Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario Pd lo dice a Live - Non e' la D'urso su Canale 5. "Ma- conclude- non si deve abbassare la guardia e si deve combattere".

Nel Lazio intesa con pediatri su test antigenici rapidi e certificati

Nel Lazio raggiunto l'accordo con i pediatri di libera scelta per i test antigenici rapidi e le certificazioni di fine quarantena. Lo rende noto l'Unità di Crisi regionale COVID-19.

"È stata raggiunta l'intesa per l'esecuzione dei test antigenici rapidi o presso i propri studi professionali o, qualora non si disponesse di uno studio idoneo, presso strutture messe a disposizione dalla ASL, dalla Protezione civile o dai comuni. L'attività potrà essere svolta nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica" spiega l'Unità di Crisi.

Virginia Raggi: "Sono guarita, da lunedì in Campidoglio"

"Sono guarita dal Covid-19. Dopo giorni di isolamento domiciliare sono risultata negativa al tampone. In questi giorni ho lavorato da casa, lunedì tornerò in Campidoglio". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.