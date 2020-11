Coronavirus, da lunedì kit tamponi rapidi in tutte le Asl. Stabile il rapporto tra tamponi e positivi

Saranno in distribuzione da lunedì i kit per i tamponi rapidi antigenici in tutte le Asl del Lazio destinati ai dottori di medicina generale. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato commentando i dati dei contagi da Coronavirus di sabato 14 novembre. Sono 64958 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 61609 sono in isolamento domiciliare, 3076 sono ricoverati non in terapia intensiva, 273 sono ricoverati in terapia intensiva. 1625 sono i pazienti deceduti e 15079 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 81661 casi.

Pubblicato sul sito del Policlinico Umberto I il bando rivolto a giovani medici abilitati ed agli specializzandi, mentre martedì apre il drive in per le persone fragili all'ospedale Sant'Andrea, a Labaro. Altra novità riguarda l'attività della nuova sede della centrale del numero verde gestito dall'Ares del 118 al numero 800.118.800.

Coronavirus a Roma 14 novembre 2020

Per quanto concerne i numeri alla giornata di ieri sono stati 1619 i nuovi positivi al Covid19 nella Capitale, 558 i casi di SarsCov2 nei Comuni della provincia e 820 nel resto del Lazio per un totale di 2997 nuovi casi positivi su quasi 30mila tamponi effettuati.

Coronavirus a Roma 14 novembre 2020

Nella Asl Roma 1 sono 440 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trenta sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 69, 71, 78, 85, 87, 89 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 660 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trecentododici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 60, 62, 69, 85 e 96 con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 519 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 58, 73, 80 e 90 anni con patologie.

Coronavirus nei Comuni della provincia

Nella Asl Roma 4 sono 105 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registrano tre decessi di 74, 89 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 323 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 74, 88, 90 e 104 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventisei i casi con link al cluster presso l’istituto San Giuseppe a Nettuno e undici i casi con link a cluster istituto Fatebenefratelli RSA San Raffaele a Genzano, sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano quattro decessi di 79, 80, 89 e 95 anni con patologie.

Covid19 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 820 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 157 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 60, 77, 83 e 85 anni con patologie. nella Asl di Frosinone si registrano 215 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 250 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi con link a cluster casa Armonia di Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 67, 77, 84 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 198 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 57, 74, 80 e 98 anni con patologie.

Potenziare il territorio

"Abbiamo un tasso di ospedalità alto" in questa fase dell'emergenza Covid-19 "perché come ospedali abbiamo una funzione protettiva, che è positiva ma rischia di essere negativa: l'inappropriatezza del ricorso all'ospedale" per infezione da Sars-CoV-2 "potrebbe determinare una mancata capacità di assistenza ad altre patologie", quindi "la risposta che la sanità pubblica deve dare è potenziare il territorio. Noi non possiamo lasciare nudi i medici del territorio", ha ammonito Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale di malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma, intervistato su 'Rainews24'. "Abbiamo trascorso troppo tempo con una visione del territorio come qualcosa di un po' negletto, una medicina di serie B - osserva l'esperto - Abbiamo bisogno di riqualificarla e potenziarla". E di farlo "non solamente dedicandole più risorse, più energie e più personale, ma anche investendo di più in strumentazione e terapie". Per Vaia, "bisogna fare in modo che la medicina del territorio equivalga in qualità alla medicina ospedaliera: solo così gli ospedali si svuotano".

Il San Filippo Nero piange Luciano Quaglieri

Medici ed infermieri in prima linea, come Luciano Quaglieri, infermiere dell'ospedale San Filippo Neri morto a 48 anni dopo aver contratto il Coronavirus. “È con profondo cordoglio che partecipiamo alla scomparsa di Luciano Quaglieri, infermiere del pronto soccorso del San Filippo Neri. Il nostro saluto d'addio è per un professionista riconosciuto da tutti per l'impegno e la dedizione al suo lavoro” si legge in post pubblicato dalla Direzione Aziendale che ha espresso anche “sincera partecipazione e vicinanza” a tutta la sua famiglia.