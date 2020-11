Coronavirus Roma, aumentano pazienti ricoverati e in terapia intensiva. D'Amato: "Attenzione a terza ondata"

Salgono i contagi e i decessi. E, ancora, aumentano i ricoveri e i pazienti nelle terapie intensive. L'ultimo bollettino sul Coronavirus a Roma e nel Lazio è impietoso: 49 decessi, mai così tanti in un solo giorno da inizio pandemia.

In particolare va sottolineato come 25 siano a Roma città (il più giovane aveva 58 anni), undici nelle province della Capitale e 13 nelle altre città del Lazio. Secondo gli ultimi dati sono stati 2686 i positivi nel Lazio (+207 rispetto all'11 novembre), su oltre 29mila tamponi effettuati (+2.575).

Salgono i casi anche a Roma, dove si registrano 1.239 positivi a fronte dei 1.095 del giorno precedente (+144 nelle ultime 24 ore). "Non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia - raccomanda l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, - rimane indispensabile raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti. Resta alta la pressione nella rete ospedaliera che sfiora quasi i 3 mila ricoveri Covid".

Mai così tanti morti nel Lazio: 49 in un giorno

Superano quota 59mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 59916 i positivi contro i 57583 di ieri. Aumentano i ricoverati: sono 2953 contro i 2913 di ieri. Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 259 contro i 255 dell'11 novembre.

Mentre, sempre rispetto alle 24 ore precedenti, sono 1552 le persone decedute contro le 1503, 49 in più: mai così tanti morti in un solo giorno nel Lazio. Superano quota 14mila i guariti: sono infatti 14269 contro i 13968 di mercoledì. Il totale dei casi esaminati superano quota 75mila: sono 75740 (ieri erano 73054).

Nuova centrale telefonica per chi si trova a casa malato

Parte anche una nuova centrale telefonica per effettuare il monitoraggio costante di chi si trova a casa malato. Risponde al numero verde anti-covid 800-118-800.

"Ora questo servizio è relativo al Covid, in seguito punta a essere una delle forme moderne di presa in carico degli altri pazienti che hanno bisogno di medicina a distanza. - si legge su Salute Lazio - Al telefono saranno dei medici a disposizione dei cittadini. Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l'ambulanza nelle situazioni più critiche".

D'Amato: "Dobbiamo prepararci anche a una terza ondata"

"Dobbiamo prepararci anche a una terza ondata. Avremo il picco dell'influenza stagionale tra fine gennaio e febbraio, e questo darà un aumento di sintomi analoghi a quelli del coronavirus". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, intervenendo alla presentazione della nuova sede del numero verde anti-Covid dell'Ares 118. "Avere la possibilità di distinguere - ha detto ancora parlando del numero verde - poter parlare con qualcuno e avere informazioni corrette è un elemento importante. In questa fase è un investimento per il futuro".