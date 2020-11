Coronavirus Roma, rapporto positivi-tamponi al 9.3%. D'Amato: "Se Rt non scende, Lazio sarà zona rossa"

Se l'indice di contagio da Coronavirus Rt non scende, il Lazio potrebbe diventare zona rossa. A dirlo è stato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato sottolineando come le prossime due settimane saranno decisive. Nel frattempo ieri a Roma e in tutta la regione si sono registrati meno casi Covid (2479 a fronte dei 2608 di martedì) tuttavia va sottolineato come siano stati effettuati anche 26mila tamponi effettuati, -2767 rispetto al giorno precedente.

Nello specifico, nella Capitale, sono 1095 i nuovi casi nelle ultime 24 ore contro i 1549 del 10 novembre. Aumentano però i decessi con il dato "record" dalla Asl Roma 3 con 8 morti in un giorno.

Sale il numero dei guariti: sono 447 (+190 rispetto a martedì). Al momento, tuttavia, supera il 9 per cento, invece, il rapporto tra i casi positivi e i tamponi effettuati: è pari al 9,3% (l'altro ieri era 8,8%).

Calano di due unità le terapie intensive

Superano quota 57mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore : sono, infatti, 57583 i positivi contro i 55589 di ieri. Aumentano i ricoverati: sono 2913 contro i 2785 di ieri. Cala invece il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 255 contro i 257 del 10 novembre.

Mentre, sempre rispetto alle 24 ore precedenti, sono 1503 le persone decedute contro le 1465. Superano quota 13mila i guariti: sono infatti 13968. Il totale dei casi esaminati superano quota 73mila: sono 73054 (ieri erano 70575).

Nel Lazio primi 5 laboratori privati per test molecolari

Nel Lazio 5 laboratori network privati sono stati autorizzati ad eseguire i test molecolari senza oneri a carico del servizio sanitario regionale dopo l' esito positivo del proficiency test dell'istituto spallanzani; Dopo l'accordo con medici per effettuare i tamponi rapidi antigenici è previsto in settimana l'arrivo di 200 mila test.

L'accordo prevede inoltre che i medici dispongano il periodo di inizio e fine isolamento con certificato di fine quarantena; La prenotazione al drive in è disponibile anche via app su sistemi ios e android. Per effettuare la prenotazione serve la ricetta dematerializzata con i tre codici a barre da scansionare con la app.