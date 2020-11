Coronavirus Roma, aumentano i pazienti in terapia intensiva. Novità sui tamponi

Salgono i casi testati e aumentano i positivi al Coronavirus a Roma: sono 1.549 i contagiati nelle ultime ventiquattro ore. Numeri in aumento rispetto i 1132 di lunedì e quelli di domenica in cui si sono registrati 1195 i contagi.

Un aumento che si riflette anche nei contagi nel Lazio, dove si registrano 2.608 positivi contro i 2.489 del giorno precedente (+455 rispetto a lunedì). Il tutto considerando gli oltre 29mila tamponi effettuati (+6.793 nelle ultime 24 ore).

In sostanza superano quota 55mila i casi positivi nel Lazio (dato aggiornato a martedì): sono, infatti, 55589 gli attuali positivi. Aumentano di 24 unità i ricoverati: sono 2785 contro i 2761 del 9 novembre. Aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 257 contro i 237 di lunedì.

Mentre sono 1465 le persone decedute rispetto le 1429 del giorno precedente. Superano quota 13mila i guariti: sono infatti 13521 contro i 13264 del giorno precedente. Il totale dei casi esaminati superano quota 70mila: sono 70575.

Gli accordi della Regione e le novità sui tamponi

E proprio ieri la Regione Lazio ha stretto due importanti accordi. ll primo con le farmacie utile per eseguire i test sierologici e i tamponi antigenici rapidi con oneri a carico del cittadino e tariffe calmierate. L'attività sarà svolta su prenotazione attraverso precisi protocolli operativi.

Un altro accordo è quello con i medici di medicina generale si tratta di "una intesa integrativa che recepisce accordo nazionale per effettuare i tamponi rapidi antigenici. previsto in settimana l’arrivo di 200 mila test antigenici rapidi ai medici di medicina generale", si legge al termine della task force odierne tra Asl e ospedali di Roma e del Lazio.

Roma: anche Kumbulla positivo, i casi salgono a sei

Ai casi di Dzeko, Boer, Pellegrini, Santon e Fazio si aggiunge anche quello di Kumbulla. Il centrale ex Verona è risultato positivo al Covid-19 nel nuovo giro di tamponi. "Per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d'affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo" ha scritto su Instagram.

Al via prenotazione drive-in con App SaluteLazio

Da ieri i drive-in possono essere prenotati anche tramite l'App SaluteLazio, sia per i sistemi Ios che Android. Per effettuare la prenotazione bisogna avere a portata di mano la ricetta bianca con i 3 codice a barre. Confermando, la APP ti farà scansionare i codici a barre necessari per visualizzare le disponibilità della visita specialistica e poi scegliere il drive in preferito, secondo le disponibilità. "E' un'ulteriore passo per agevolare il servizio e rendere più efficiente la rete regionale dei drive-in che oggi è composta da 64 postazioni" commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. 10 novembre 2020.