Coronavirus, Roma si assesta sotto i 900 nuovi contagi: nel Lazio valore RT in calo

Roma resta sotto i 900 nuovi casi Covid al giorno, e nelle ultime 24 ore segna 886 contagiati con un incremento di 78 unità rispetto al giorno precedente. In totale, nel Lazio, ci sono 191 casi in più rispetto al 9 dicembre, su quasi 16mila tamponi effettuati: aumentano i positivi da 1297 a 1488, ma con 2192 test in più.

La buona notizia sono i guariti che fanno registrare un vero e proprio record: sono 4471 a fronte dei 1455 di mercoledì (+3.016 nelle ultime 24 ore).

"Previsto valore RT in calo e sotto l'1 - spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Diminuisce l'incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive. Regolare l'indagine epidemiologica per 85% dei casi. I risultati dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia".

Motivo per cui ha ribadito ancora come sia "fondamentale continuare ad abbassare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore. Guai a pensare che la battaglia è vinta". E sulla questione relativa all'indice RT, si è espresso anche il presidente della Regione Nicola Zingaretti: "E' una buona notizia che ci fa rimanere in zona gialla ed è figlia dei sacrifici di tutti".

Nel Lazio 90.767 i casi positivi

Scendono sotto quota 91mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 90767 i contagiati contro i 93818 di ieri, quindi 3.051 in meno nelle ultime 24 ore. Cala, invece, il numero dei pazienti ricoverati: sono quindi 3036 contro i 3109 di ieri (-73 rispetto a mercoledì). Diminuisce di 3 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 339 contro i 342 del giorno precedente.

Mentre, sempre rispetto al 9 dicembre, sono 2802 le persone decedute contro i 2734 di ieri (+68 morti nelle ultime 24 ore). Superano quota 42mila i guariti: sono infatti 42344 contro i 37.873 di mercoledì, quindi 4.471 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 135mila: sono oggi 135.913 contro i 134425 di ieri (+1.448 rispetto a mercoledì).

Il bollettino dello Spallanzani dell'11 dicembre

"I pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 224 (-14 rispetto a ieri). Di questi, 42 pazienti (-1 rispetto a ieri) necessitano di terapia intensiva". E' quanto si legge nell'odierno bollettino medico diffuso dall'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 1.473".