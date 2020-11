Coronavirus Roma, D'Amato: "Basta assembramenti. Si fa presto a tornare zona rossa"

Nel Lazio sono 2.153 i nuovi casi positivi di Coronavirus contro i 2.489 di domenica (-336 nelle ultime 24 ore), di cui 1.132 a Roma a fronte dei 1.195 del giorno precedente. Numeri che sembrano in flessione, ma che devono fare i conti con i 1.968 tamponi fatti un meno rispetto all'8 novembre.

Diminuisce il numero dei test effettuati, dunque, e con questi anche quello dei contagiati. Stazionario, invece, il numero dei decessi: sono 16. Mentre aumenta il numero delle persone guarite: sono 241 (+110 rispetto a domenica).

Al di là dei dati, però, quello che preoccupa sono le conseguenze dei continui affollamenti.

"Stop assembramenti", è il monito dell'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il quale ricorda che "siamo in una situazione di guerra alla pandemia. Tali comportamenti - spiega - aiutano solo il virus a colpire di più". Motivo per cui, "prevedo che rapidamente andremo incontro a un peggioramento". Il rischio è quello di "andare in zona rossa".

Nel Lazio 53274 i casi positivi

Superano quota 53mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore (dato aggiornato a domenica): sono, infatti, 53274 i positivi contro i 51378 di domenica. L'incremento è, quindi, di oltre duemila unità nelle ultime 24 ore. Aumentano di 75 unità i ricoverati: sono 2761 contro i 2686 dell'8 novembre. Stazionario il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 237.

Mentre, sempre rispetto all'8 novembre , sono 1429 le persone decedute. Superano quota 13mila i guariti: sono infatti 13264 contro i 13023 del giorno precedente. Il totale dei casi esaminati superano quota 67mila: sono 67697.

Zingaretti: "Portate via i vostri cari da assembramenti"

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha fatto un appello al buon senso: "Se vedete strade, spiagge, piazze troppo affollate in cui non viene rispettato il distanziamento o l'uso delle mascherine allontanatevi e portate via i vostri cari perché sono luoghi pericolosi. Grazie a tutti i ristoranti e bar che stanno resistendo rispettando le regole con rigore, ma anche in questo caso rivolgo un invito a tutti di allontanarsi, qualora luoghi di ristoro siano troppo affollati o non rispettino le regole, perché lo ribadisco, sono pericolosi".

Consiglio Lazio avrà commissione ad hoc sul Covid

Il Consiglio regionale del Lazio avrà una commissione speciale ad hoc dedicata all'emergenza Coronavirus. E' il contenuto di un provvedimento, proposto da Fratelli d'Italia, approvato oggi alla Pisana. In particolare si tratta di un articolo aggiuntivo alla proposta di legge regionale 243/2020 'Disposizioni modificative di leggi regionali'. Il testo istituisce dunque una commissione consiliare speciale per l'emergenza Covid-19, della durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori sei. Su questo punto è intervenuto Enrico Cavallari (gruppo Misto) per dichiarare il suo voto contrario.

Agenti della polizia locale positivi al Covid-19

Sono 12 i casi positivi tra gli agenti della polizia locale del Gruppo Aurelio a Roma, di questi due sono ricoverati in ospedale per problemi respiratori.

La sede è chiusa già da ieri per la sanificazione dei locali. Si attendono ora gli esiti dei tamponi degli ultimi 15 contatti diretti dei positivi e le disposizioni della Asl per un eventuale screening su tutti gli appartenenti al Gruppo e per la riapertura. A quanto riferito, i gruppi limitrofi della polizia locale sono stati allertati e stanno coprendo l'esigenza di quel quadrante della città.