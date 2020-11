Coronavirus, entro fine anno a termine la Fase 1 della sperimentazione del vaccino sull'uomo

Terminerà entro la fine dell'anno allo Spallanzani la Fase 1 di sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano anti Covid. Continua la battaglia per fronteggiare il Coronavirus. Sono infatti 33906 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 31780 sono in isolamento domiciliare, 1944 sono ricoverati non in terapia intensiva, 182 sono ricoverati in terapia intensiva. 1212 sono i pazienti deceduti e 11304 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 46422 casi.

Numeri che anche sabato 31 ottobre hanno visto un aumento dei casi a Roma e nel Lazio. Su oltre 25mila tamponi eseguiti si sono registrati 2289 casi positivi (+ 43 rispetto alle 24 ore precedenti), di questi 1180 si sono registrati a Roma città, 457 nei Comuni della provincia e 652 nel resto del Lazio. Venditue i decessi, 108 i guariti.

Il bollettino dello Spallanzani dell'1 novembre 2020

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “242 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 40 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in giornata l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1035”.



Alberghi assistiti per quarantene

"Il rapporto tra positivi e tamponi rimane invariato - il commento dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - . A Roma e nel Lazio già disponibili da mesi oltre 700 posti di alberghi assistiti per quarantene e per i trasferimenti dei clinicamente guariti, attualmente sono liberi 150 posti. Da lunedì si avvia distribuzione dei tamponi rapidi antigenici ai medici di medicina generale e sono gratuiti per gli assistiti. Sempre lunedì scade il termine per la dichiarazione dei requisiti e la capacità di inizio attività dei laboratori privati per l’esecuzione dei tamponi molecolari alla tariffa calmierata, in coerenza con il proficiency test del laboratorio regionale di riferimento dello Spallanzani. In corso l’istruttoria tecnica anche con la rete delle farmacie sia per test sierologici che per i test antigenici".

Coronavirus a Roma il 31 ottobre 2020

Nella Asl Roma 1 sono 522 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi a domicilio e quarantasette sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 59, 60, 67, 71, 79, 84 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 495 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 78, 82, 84 89 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 163 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Diciannove sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 79, 91 e 93 anni con patologie.

Nuovi contagi nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 75 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 66 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 278 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie.

Covid19 nel territorio regionale

Nelle province si registrano 652 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 205 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano 267 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Trentaquattro sono ricoveri. Nella Asl di Viterbo si registrano 125 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono i ricoveri. Si registrano tre decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Musei Capitolini chiusi per sanificazione

Come comunicano dal Campidoglio domenica e lunedì 1e 2 novembre i Musei Capitolini - compresa la mostra "I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori" a Villa Caffarelli - saranno chiusi al pubblico per sanificazione degli spazi.

Articolo aggiornato alle ore 12:00 dell'1 novembre 2020