Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 1 maggio 2021

Sono 1069 i nuovi casi del Lazio. Rispetto a ieri, a fronte di un numero leggermente inferiore di tamponi, si registrano 82 casi in meno. Tredici i decessi a fronte di 2457 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. Sono 43295 gli attualmente positivi, mentre le terapie intensive sono 276, ben 8 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 2145, mentre 40874 sono in isolamento domiciliare.

Nella Asl Roma 1 sono 177 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4 sono 92 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 115 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 97 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nelle province si registrano 261 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 148 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 56 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 77, 79, 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 51 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Come procede la campagna vaccinale

"La campagna vaccinale del Lazio è un modello ‘maratona’", commenta l'assessore alla sanità Alessio D'Amato- Ieri record di somministrazioni con oltre 43 mila vaccini in un solo giorno e la complessa macchina vaccinale non si è fermata nemmeno oggi 1° maggio, visita presso l’hub della Nuvola e agli operatori del Call Center per ringraziarli del grande lavoro che stanno svolgendo per il contrasto della pandemia.

Il bollettino dello Spallanzani dell'1 maggio 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "150 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 457, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 28 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici - Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2567".

Hub Vaccinale Porta di Roma

Per quanto concerne gli hub vaccinali, domani, domenica 2 maggio, alle ore 10.45, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti parteciperaà all’inaugurazione del centro vaccinale all’interno del Centro Commerciale Porta di Roma. Saranno presenti il Commissario Straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, Filippo de Ambrogi, Direttore Centro Commerciale Porta di Roma, Angelo Tanese Direttore della ASL Roma 1 e il Coordinatore Servizi Sanitari Croce Rossa, Valerio Mogini.