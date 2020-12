Coronavirus, Roma torna sotto i mille nuovi contagi. D'Amato: "Basta errori come questa estate"

Roma torna sotto i mille nuovi casi di Coronavirus: sono infatti 947 i nuovi positivi dell'ultimo bollettino contro i 1154 di domenica, ossia 207 in meno nelle ultime 24 ore. E' il dato migliore da inizio mese, festeggiato anche dall'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate".

Calano i casi anche nel Lazio, dove si registrano 1589 contagiati a fronte dei 1.993 del giorno precedente (-404 rispetto a domenica), su 20mila tamponi effettuati (-2.905 rispetto al 29 novembre). Aumentano i decessi: sono 39, ovvero 20 in più rispetto a domenica. Scende sotto all'8% il rapporto tra i casi positivi e i test effettuati.

Nel Lazio 90201 i casi positivi

Superano quota 90mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 90201 i contagiati contro gli 89712 delle 24 ore precedenti. Aumentano leggermente i ricoverati: stando ai dati di lunedì sono 3384, 26 in più rispetto a domenica. Scendono di 5 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 350.

Mentre sono 2367 le persone decedute contro i 2328 del 29 novembre. Superano quota 27mila i guariti: sono infatti 27121, mai così tanti. Il totale dei casi esaminati superano quota 119mila: sono oggi 119780.

Covid Roma, il Papa non si recherà in piazza di Spagna l'8 dicembre

Quest'anno Papa Francesco non andrà in Piazza di Spagna a Roma nel giorno dell'Immacolata concezione. Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che spiega: "il prossimo 8 dicembre il Santo Padre Francesco compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo. La scelta di non recarsi nel pomeriggio in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell'Immacolata è dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti".