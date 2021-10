Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'8 ottobre 2021

Iniziata la somministrazione di vaccino Covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi

Diminuiscono casi e il numero dei pazienti presenti nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio. L'incidenza, inoltre, è in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti. Buona notizie sul fronte del contagio del Coronavirus a Roma e nel resto della regione. Stando ai dati emersi dal bollettino dell'8 ottobre, oggi nel Lazio su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6).

I casi a Roma città sono a quota 136. Nelle province si registrano 68 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 3 decessi e 286 guariti. Sono 350 i ricoverati (-12) e 51 i malati le terapie intensive. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, sono state superate le 8,4 milioni di somministrazioni. Raggiunto così il 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Coronavirus a Roma 8 ottobre 2021

* Asl Roma 1: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

* Asl Roma 4: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 68 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.