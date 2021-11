Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'8 novembre 2021

Restano ormai stabilmente i contagi sopra i 200 giornalieri a Roma. Stando al bollettino di oggi, sono 212 i nuovi casi di Coronavirus in città. Oggi nel Lazio su 9.570 tamponi molecolari e 17.875 tamponi antigenici per un totale di 27.445 tamponi, si registrano 449 nuovi casi positivi, ossia 248 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, sono 12 i decessi (un dato comprende un recupero di ritardate notifiche) e 455 guariti. Sale ancora il numero di malati: sono 510 i ricoverati (+28) e 61 i pazienti nelle terapie intensive (+2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. Sono 10.926 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 510 ricoverati, 61 in terapia intensiva e 10.355 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 380.003 e i morti 8.839, su un totale di 399.768 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

"È stato superato il mezzo milione di somministrazioni del vaccino antinfluenzali. Le somministrazioni di ieri sono aumentate del 22% rispetto a domenica scorsa, in prevalenza terze dosi", ha sottolineato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che ha aggiunto: "L'87% della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. È necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60".

* Asl Roma 1: sono 53 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 136 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 118 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 76 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina: sono 35 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti: sono 1 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Viterbo sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.