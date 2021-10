Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 7 ottobre 2021

Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa

Non varia la curva di nuovi contagi da Coronavirus a Roma e nel Lazio. L'ultimo bollettino, quello del 7 ottobre, ha evidenziato come oggi nel Lazio su 10.038 tamponi molecolari e 12.478 tamponi antigenici per un totale di 22.516 tamponi, sono stati registrati 300 nuovi casi positivi (+55).

A Roma, invece, i nuovi casi sono 145, in linea con i 140 di ieri. Nelle province si registrano 92 nuovi casi, in aumento a causa del numero di nuovi positivi a Frosinone. In tutta la regione, nelle ultime 24 ore, si segnalano 2 decessi e 120 guariti. Sono 362 i ricoverati (-5) e 53 i pazienti nelle terapie intensive (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,3%. Cala l'incidenza di 6 punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 34.65 su 100mila abitanti.

Sono 9.251 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 362 ricoverati, 53 in terapia intensiva e 8.836 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 368.539 e i morti 8.676, su un totale di 386.466 casi esaminati.

Coronavirus a Roma 7 ottobre 2021

* Asl Roma 1: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 96 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

* Asl Roma 4: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 92 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.