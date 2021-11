Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 novembre 2021

Curva in ascesa quella dei contagi del Lazio. Oggi rispetto al bollettino di ieri si registrano 91 casi in più: 807 il totale complessivo dei nuovi contagi, frutto di 17.094 tamponi molecolari e 26345 antigenici. Due i decessi, mentre i ricoverati toccano quota 480. Scendono a quota 59 il numero delle terapie intensive.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono oltre 8,8 milioni le dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Terza dose: oltre 220 mila dosi effettuate. Oltre il 27% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione.

I dati delle singole Asl

Asl Roma 1: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 178 i nuovi casi e 1 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 55 i nuovi casi e 0 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 73 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 39 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 32 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.