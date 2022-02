Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 febbraio 2022

Come ogni fine settimana diminuiscono i tamponi e diminuiscono anche i casi. Sono 8483 i nuovi che, paragonati agli 11.533 casi registrati domenica scorsa, confermano un trend in diminuzione. Novantamila i tamponi di sette giorni fa, contro i 79.000 della rilevazione odierna per un tasso di positività che si attesta al 10,7%. Nove i decessi, mentre il numero dei ricoverati scende di un'unità ed aumenta di uno quello delle terapie intensive.

Alessio D'Amato, positivo al covid, non manca di ricordare "l'importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l'avessero fatta". Sempre D'Amato ricorda che si tratta del secondo giorno sotto i 10.000 casi.

I dati delle singole Asl

Asl Roma 1: sono 1.231 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.304 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 399 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 809 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 713 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.