Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 novembre 2021

Nuova impennata di contagi da Coronavirus a Roma. Nella Capitale, infatti, sono 296 i nuovi positivi, a fronte dei 245 di ieri e dei 184 di mercoledì. Oggi nel Lazio su 13.194 tamponi molecolari e 25.866 tamponi antigenici per un totale di 39.060 tamponi, si registrano 716 nuovi casi positivi, ossia 52 in più. Sono 7 i decessi (+1) e 416 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre sono 474 i ricoverati (+26) e 60 i malati nelle terapie intensive (+3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%.



Il valore Rt è in rialzo a 1.29, l'incidenza sale invece a 63 per 100 mila abitanti. "La soglia di rischio è moderato, l'occupazione della rete ospedaliera è sotto controllo", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "È necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'età trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali.

Sono 10.249 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 424 ricoverati, 60 in terapia intensiva e 9.715 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 378.746 e i morti 8.820, su un totale di 397.815 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

* Asl Roma 1: sono 109 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 113 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 74 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 77 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 239 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Viterbo sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.