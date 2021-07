Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 luglio 2021

Sono 83 i nuovi casi da Coronavirus nel Lazio comunicati nella giornata di oggi e riferiti ai test effettuati ieri. Novemila i test totali effettuati, di cui 5mila molecolari e 4.000 antigenici, per una percentuale di positività pari allo 0.8% se si considerano entrambi i tamponi, 1,5% se si considerano solo i molecolari. Cinque i decessi, mentre si mantiene stabile il numero dei ricoverati. I guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Secondo D'Amato "tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo".

Nel report quotidiano l'assessore D'Amato non manca il punto sui vaccini: "Sold out per vaccinazione in camper per comunita’ Sikh nel sud pontino. Grande successo, questa modalità sarà ripetuta. New York Times elogia in un lungo articolo la campagna vaccinale in corso e in particolare l’open night a roma nei confronti dei piu’ fragili e invisibili".

I dati di tutte le asl

Asl Roma 1: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 5: 10 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Nelle province si registrano 3 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registra1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.