Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 novembre 2021

Continua a restare intorno appena sotto quota 200 il numero giornaliero di nuovi casi Covid a Roma. Nella Capitale, infatti, sono 184 i nuovi positivi, a fronte dei 191 di ieri. Nelle province si registrano 139 nuovi casi, contro i 45 di ieri. Oggi nel Lazio su 15.599 tamponi molecolari e 27.587 tamponi antigenici per un totale di 43.186 tamponi, si registrano 456 nuovi casi positivi, ossia 68 in più rispetto al 2 novembre ma con una diminuzione rispetto a mercoledì 27 ottobre quando se ne contavano 47 in più.

Nelle ultime 24 ore sono 3 i decessi e 428 i guariti. Sono 438 i ricoverati (+5) negli ospedali del Lazio e 58 i pazienti nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. Ieri oltre 14 mila somministrazioni il 55% sono terze dosi, il 36% sono seconde dosi e il 9% sono prime dosi.

* Asl Roma 1: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 69 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nella Asl di Frosinone sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Viterbo sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.