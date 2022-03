Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 marzo 2022

Sono 7.409 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel Lazio. Nella sola città di Roma sono invece 3660. Una quota, quella regionale, raggiunta a fronte di 44.484 test. Si tratta di dati in linea con quelli della domenica precedente. Scendono i decessi, cinque, sette in meno di ieri. Aumentano i ricoverati, di sette unità, e le terapie intensive, di 4. Attualmente nel Lazio sono 119297 i casi positivi. Di questi 1127 sono ricoverati e 74 in terapie intensive. Sono 118096 le persone in isolamento domiciliare.



I dati delle singole asl

Asl Roma 1: sono 1.437 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.191 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.032 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 315 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 640 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 758 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 736 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 770 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 169 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 361 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.