Coronavirus: numero dei guariti superiore ai casi positivi. Meno 188 casi a Roma nelle ultime 24 ore

Vax Day allo Spallanzani ma guardia sempre alta nella lotta al Coronavirus. Nonostante la somministrazione dei primi cinque vaccini ad altrettanti medici ed operatori sanitari dell’istituto epidemiologico simbolo della lotta al Covid19 è ancora lunga la battaglia per contenere la diffusione del virus. Alla giornata del 26 dicembre sono infatti 76294 gli attuali casi positivi al SarsCov2 nella regione Lazio. 2742 i ricoverati non in terapia intensiva. 297 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 3513 le persone decedute. 73255 i positivi in isolamento domiciliare. 76983 i guariti. Il totale dei casi esaminati alla data di ieri è di 156790 persone.

Il bollettino dello Spallanzani del 27 dicembre 2020

Come informano dall’ospedale Spallanzani nel consueto bollettino quotidiano all’ospedale epidemiologico “sono ricoverati 181 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 30 sono invece i pazienti in Terapia Intensiva”. "I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture, sono 1616”.

Dati delle Asl del giorno di Santo Stefano che hanno visto un abbassamento del numero dei casi, considerando anche quasi 6mila tamponi (5922), fatti in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Nel dettaglio nella giornata di sabato sono stati 570 i nuovi positivi al Covid19 a Roma città, 364 i positivi nei Comuni della provincia romana, e 189 nel resto del Lazio.

“Su oltre 10mila tamponi nel Lazio (- 5.922) - il commento dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato - si registrano 1123 casi positivi (- 568), 24 i decessi (- 7) e 879 i guariti. Diminuiscono i casi ed i decessi, mentre aumentano ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. I caso a Roma città tornano a quota 500. I guariti in totale sono circa 77mila e superano gli attuali casi positivi”.

Coronavirus a Roma. I dati del 26 dicembre 2020

Nella Asl Roma 1 sono 205 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 274 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquattordici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 73, 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 91 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri. Si registrano due decessi di 60 e 75 anni con patologie.

Coronavirus in provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove i casi con link alla RSA Santa Cecilia a Civitavecchia dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 sono 193 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 71 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 70, 77, 78, 80, 81, 82, 89 e 93 anni con patologie.

I dati dai capoluoghi di provincia

Nelle province si registrano 189 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. nella Asl di Latina sono 45 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 60, 73 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 27 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 80, 82, 86, 88 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 73 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 44 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie.

Articolo aggiornato alle ore 12:15 del 27 dicembre