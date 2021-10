Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 24 ottobre 2021

Nel sali e scendi di contagi da Covid a Roma e nel Lazio, restano sotto i 200 i nuovi positivi in città. Sono 172 oggi nella Capitale. Sono 121 invece nelle altre province di Roma. Nel Lazio, oggi, su 8.383 tamponi molecolari e 18.605 tamponi antigenici per un totale di 26.988 tamponi, si registrano 459 nuovi casi positivi, ossia 36 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 3 decessi e 407 guariti. Sono 335 i ricoverati (+13) e 50 le terapie intensive occupate nel Lazio. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. Oltre 8,65 milioni di dosi anti Covid somministrate. Superato 91% della popolazione adulta e oltre 85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

* Asl Roma 1: sono 29 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 90 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 36 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 121 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Viterbo sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.