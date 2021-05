Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 maggio 2021

Continua la lenta quanto inesorabile discesa dei contagi a Roma e nel Lazio. Oggi, su oltre 13mila tamponi molecolari e 25mila test antigenici, sono stati registrati 494 nuovi casi, 23 in più rispetto al bollettino di venerdì 21 maggio. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%, ma se si prendono in considerazione anche gli antigenici si scende al 1,2%. In calo i decessi, sette, ovvero quattro meno di ieri. Scende il numero delle persone ricoverate come quello delle terapie intensive.

D'Amato, l'assessore alla sanità della Regione Lazio, si mostra soddisfatto per l'andamento della campagna vaccinale: "Grande successo per secondo open day astrazeneca over 35, sold out nei 30 hub dedicati del Lazio. Da lunedì 24 maggio iniziano le prenotazioni sul portale regionale salutelazio del vaccino j&j nelle farmacie". Quindi l'assessore spiega l'attesa di 100.000 dosi: "Con il generale Figliuolo c’è una totale sintonia e bene ha fatto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a dichiarare come sia ottimo il rapporto fra le regioni e la struttura commissariale. Il Lazio, anche questa settimana, viaggia sopra gli obiettivi e ha già somministrato la prima dose ad oltre il 40% della popolazione target. Aspettiamo 100mila dosi per compensare le vaccinazioni fatte ai non residenti e al personale delle ambasciate".

Asl Roma 1: sono 98 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 2 decessi.

Asl Roma 2: sono 112 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 2 decessi.

Asl Roma 3: sono 34 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: sono 24 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 5: sono 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 99 casi e sono 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella asl di Latina sono 45 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso. Nella asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.