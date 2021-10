Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 ottobre 2021

Si mantiene alto il numero dei tamponi per individuare il nuovo Coronavirus. Al contrario è basso il numero dei casi riscontrati. Su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici si registrano oggi 288 nuovi casi positivi, 66 in più di ieri. Tre i decessi, nove i ricoverati. Le terapie intensive occupate scendono sotto quota 50, mentre i guariti di oggi sono 206. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 116.

L'assessore Alessio D'Amato fa anche il punto sulla campagna vaccinale: "Superato 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa". Sulla terza dose: "Somministrate 50 mila dosi agli over 80. Oltre il 12% della popolazione over 80 ha già ricevuto la terza dose". E inoltre: "Prenotati oltre 7 mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni".

I dati di tutte le Asl

Asl Roma 1: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 63 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 21 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 5: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 55 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.