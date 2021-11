Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 16 novembre 2021

Dopo la tregua di lunedì, tornano a salire i casi Covid registrati oggi. Se ieri a Roma se ne contano 250, oggi siamo a 376. Nel Lazio, su 16.476 tamponi molecolari e 39.475 tamponi antigenici per un totale di 55.951 tamponi, si registrano 827 nuovi casi positivi, ossia 232 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si contano 5 decessi e 785 guariti. Negli ospedali, invece, ci sono 605 i ricoverati (+26) e 74 malati gravi nelle terapie intensive. Nella regione sono state superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12. Domani, 17 novembre, alle ore 12 apriranno le prenotazioni on line nel Lazio per il richiamo (dose booster) del vaccino anti Covid-19 per le persone con età minima di 40 anni (nati nel 1981 e negli anni precedenti).

Sono 12.667 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 605 ricoverati, 74 in terapia intensiva, e 11.988 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 385.096 e i morti 8.897 su un totale di 406.660 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

* Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 125 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 215 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Viterbo sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.