Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 15 novembre 2021

Nel Lazio, stando al bollettino dei dati Covid di oggi, i contagi calano dopo tre giorni in cui i dati avevano fatto rialzare la curva dei positivi. Oggi, come spesso capita i lunedì, si respira. Nel Lazio, su 8.650 tamponi molecolari e 13.417 tamponi antigenici per un totale di 22.067 tamponi, si registrano 595 nuovi casi positivi, ossia 272, in meno rispetto a ieri. A Roma, invece, se ne contano 250.

Nelle ultime 24 ore, però, si sono segnalati 10 decessi, per un recupero di notifiche arretrate. Dati negativi dagli ospedali: sono 579 i ricoverati (+21) e 75 i malati nelle terapie intensive (+5). Oggi i guariti sono 713. Nel Lazio, inoltre, sono stati superati i 9 milioni di somministrazioni, con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose.

Sono 12.630 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 579 ricoverati, 75 in terapia intensiva e 11.976 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 384.311 e i morti 8.892 su un totale di 405.833 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

* Asl Roma 1: sono 63 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 165 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 154 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 95 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 48 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 7 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Viterbo sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.