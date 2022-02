Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 febbraio 2022

Scendono ancora i nuovi positivi nel Lazio. Oggi, a fronte di 54701 tamponi, si registrano 5946 casi, 1168 in meno rispetto a ieri. A Roma città sono a quota 2635.

Una settimana fa nel Lazio erano 8483, mentre 2 domeniche fa eravamo a quota 11.533 nuovi casi. Scendono anche i decessi: sei quelli registrati ieri, sei in meno rispetto al bollettino del giorno prima. Calano i ricoverati, 31 i ricoverati in meno, mentre aumentano di 3 le unità di terapia intensiva occupate.



Ad oggi i casi attualmente positivi nel Lazio sono 244125. Di questi 1910 sono ricoverati e di questi 182 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 242033 persone.

I casi nelle singole asl

Asl Roma 1: sono 866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 944 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 825 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 193 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 533 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 558 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 824 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 280 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.