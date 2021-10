Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 12 ottobre 2021

Superato 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 369.822 e i morti 8.693

Resta ancora intorno ai cento il numero di nuovi contagiati dal Covid a Roma. Se ieri i positivi erano 102, oggi nella Capitale se ne segnalano pochi di più: 112. Sono invece 34 nelle province. In tutto il Lazio, su 9.344 tamponi molecolari e 12.728 tamponi antigenici per un totale di 22.072 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi, ossia 33 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, sono 3 i decessi e 247 i guariti segnalati. Sono 344 i ricoverati (-17) e 48 i pazienti nelle terapie intensive (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. "Calano decessi, ricoveri e terapie intensive", ha commentato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

Sono 9.105 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 344 ricoverati, 48 in terapia intensiva e 8.713 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 369.822 e i morti 8.693, su un totale di 387.620 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato ad oggi della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 12 ottobre 2021

* Asl Roma 1: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 2: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

* Asl Roma 4: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 5: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 34 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi