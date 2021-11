Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 12 novembre 2021

Nel Lazio, stando al bollettino dei dati Covid di oggi, si restristrano oltre nuovi mille casi. Un boom di contagi attesto. Su 13.955 tamponi molecolari e 37.940 tamponi antigenici per un totale di 51.895 tamponi, si registrano 1.073 nuovi casi positivi, ossia 179 in più rispetto a quelli segnalati ieri. A Roma, invece, sono 383 i nuovi positivi, contro i 344 di ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 5 i decessi, di cui 4 non vaccinati, e 711 guariti. Sono 537 i ricoverati (+2) e 69 i malati nelle terapie intensive (+1). Per quanto riguarda la vaccinazioni, le somministrazioni sono aumentate del 11% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 71%, mentre il 21% sono seconde dosi e prime dosi al 8%.

"Oggi superiamo la soglia psicologica dei mille casi, ma in una condizione totalmente diversa da quella di 6 mesi fa in cui a parità di casi positivi giornalieri avevamo 4 volte in più il numero dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. - spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato - Questo significa che è assolutamente importante vaccinarsi e fare la dose di richiamo anche per evitare un cambio di scenario. Per altro oggi su cinque decessi notificati quattro non erano vaccinati. È assurdo non capire l'importanza della vaccinazione".

* Asl Roma 1: sono 116 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 166 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 185 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 319 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 88 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 145 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Viterbo sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.